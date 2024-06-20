Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Βάρης - Κορωπίου και πήρε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου, πλησίον της Σχολής Ευελπίδων.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Χθες το μεσημέρι εστάλησαν τρία μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Κίτσι προς Βάρη καθώς και από τα Λαμπρικά προς Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας.

Επίσης, εκκενώθηκε ο Ιππικός Όμιλος και τρία ιδιωτικά σχολειά στην ευρύτερη περιοχή.

Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διακομίσει τουλάχιστον 2 άτομα με δύσπνοια από τον καπνό.

Μιλώντας εχθές στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης ανέφερε ότι έχουν καεί κυρίως περίβολοι και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ ζημιές υπήρξαν και στο πάρκινγκ σκαφών, από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

