Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστειών σε βάρος πολιτών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, έχοντας ως ορμητήρια σταθμούς και συρμούς του ΗΣΑΠ.

Συνελήφθησαν συνολικά 36 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20

Για την αποδόμησή της, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης 18 Ιουνίου 2024, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -20- μέλη της, καθώς και -13- άτομα για έτερα αδικήματα, ενώ -3- μέλη είναι ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Σε βάρος τους, και σε βάρος ακόμα -20- ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, όπλα, ναρκωτικά, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, διέγερση, διακεκριμένη κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα, τα μέλη της συμμορίας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, έχοντας ως ορμητήρια σταθμούς και συρμούς του ΗΣΑΠ, ιδίως σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, δρούσαν σε ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων, τα οποία με χρήση σωματικής βίας ή με βίαιο τράβηγμα, αφαιρούσαν από τα θύματά τους τις αλυσίδες που έφεραν στον λαιμό τους.

Στη συνέχεια, παρέδιδαν τις αλυσίδες σε -2- άτομα που λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι της συμμορίας, οι οποίοι προέβαιναν στην πώλησή τους και στον διαμοιρασμό των κερδών με τα υπόλοιπα μέλη.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε σωματικές έρευνες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες σε Αθήνα, Κερατσίνι και Πειραιά, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- αλυσίδες, χρυσό περιδέραιο και ρολόι χειρός,

-3- ρολόγια smartwatch,

-4- λάπτοπ,

εξωτερικός σκληρός δίσκος,

-33- κινητά τηλέφωνα,

μαχαίρι, -3- αυτοσχέδιες λάμες και -2- σουγιάδες,

-24- ναρκωτικά δισκία και ποσότητα κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά,

-350- ευρώ,

πλήθος τσαντών,

-9- ζεύγη γυαλιών ηλίου και

-2- τραπεζικές κάρτες

Αξιοσημείωτο της θρασύτητάς τους είναι ότι, κατά την παραμονή τους σε προσωρινό χώρο κράτησης, τρεις από τους συλληφθέντες υποκίνησαν τους υπόλοιπους, ώστε να επιτεθούν σε αστυνομικούς με μπουνιές και κλωτσιές, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν εξ΄αυτών.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις ληστειών

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί -41- περιπτώσεις ληστειών, που έχουν διαπραχθεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

