Στο Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας μεταφέρθηκε ο Απόστολος Λύτρας

Στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας μεταφέρθηκε ο Απόστολος Λύτρας, όπου θα κρατηθεί μέχρι τις 9 το πρωί της Πέμπτης και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην Ευελπίδων για να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο Απόστολος Λύτρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Τετάρτη το απόγευμα στο αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης αφού εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης μετά από μήνυση της συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου, για παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί, κατά την απολογία του για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του, δεν υφίστανται πλέον και έχουν αντικατασταθεί με προσωρινή κράτηση.

Νωρίτερα, η ανακρίτρια είχε κάνει δεκτό το αίτημα του δικηγόρου του θύματος, Θέμη Σοφού, για άρση των περιοριστικών μέτρων και αντικατάστασή τους με προσωρινή κράτηση έπειτα από μήνυση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου εναντίον του Απόστολου Λύτρα και της πρώην συζύγου του για απειλή και διατάραξη της οικιακής ειρήνης.



