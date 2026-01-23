Πάτρα: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23.01.26) σε συρμό του Προαστιακού, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

