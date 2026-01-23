Μια διαβόητη ομάδα Ρώσων χάκερ στρατιωτικής νοημοσύνης, με ιστορικό καταστροφικών κυβερνοεπιθέσεων, ήταν πιθανότατα υπεύθυνη για τις μεγάλες επιθέσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ερευνητές της εταιρείας ESET με έδρα τη Σλοβακία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν έργο της ομάδας χάκερ, γνωστής ως Sandworm, βασιζόμενοι στον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ομάδα έχει δράσει στο παρελθόν, αλλά και στις ομοιότητες στον κώδικα με άλλες καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις.

Οι χάκερ προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα κακόβουλο πρόγραμμα με την ονομασία DynoWiper, το οποίο θα διέγραφε αρχεία στα στοχευόμενα συστήματα υπολογιστών και θα τα καθιστούσε μη λειτουργικά, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Δεν γνωρίζουμε για οποιαδήποτε επιτυχημένη διακοπή λειτουργίας ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης», δήλωσαν οι ερευνητές, ταυτιζόμενοι με τον ισχυρισμό του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ στις 15 Ιανουαρίου ότι οι επιθέσεις ήταν ανεπιτυχείς.

Ο Μίλοσζ Μότικα, υπουργός Ενέργειας της Πολωνίας, είπε στους δημοσιογράφους στις 13 Ιανουαρίου ότι η κυβερνοεπίθεση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου ήταν η ισχυρότερη επίθεση σε υποδομές ενέργειας των τελευταίων ετών.

Η Sandworm, που έχει αποδοθεί στη Ρωσική στρατιωτική νοημοσύνη από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, έχει συνδεθεί με μια σειρά από υψηλού προφίλ και καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις που χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία. Η επίθεση του Δεκεμβρίου στην Πολωνία συνέβη τη δέκατη επέτειο της καταστροφικής επίθεσης με κακόβουλο λογισμικό που συνδέθηκε με τη Sandworm στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, «η οποία είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο blackout που προκλήθηκε από κακόβουλο λογισμικό», δήλωσαν οι ερευνητές της ESET την Παρασκευή.

