Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιβολή πλήρους αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου προς την Κούβα, στο πλαίσιο πιθανών νέων τακτικών για αλλαγή καθεστώτος στην χώρα της Καραϊβικής, σύμφωνα με το Politico.

Ορισμένοι επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης εντός της διοίκησης Τραμπ, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, φέρονται να υποστηρίζουν αυτό το μέτρο.

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε περαιτέρω κλιμάκωση, μετά το μπλοκάρισμα των πετρελαϊκών αποστολών από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από τον Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους αποκλεισμού στις εισαγωγές πετρελαίου προς την Κούβα, στο πλαίσιο πιθανών νέων τακτικών με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στην Καραϊβική χώρα, μετέδωσε την Παρασκευή το Politico, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του σχεδίου.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την έγκριση του μέτρου, μια τέτοια κλιμάκωση φέρεται να υποστηρίζεται από ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης εντός της διοίκησης Τραμπ και να έχει τη στήριξη του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Politico.

Η παρεμπόδιση των αποστολών αργού προς την Κούβα θα σήμαινε περαιτέρω κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση Τραμπ για μπλοκάρισμα του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, στο εσωτερικό της κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το κατά πόσο είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στο συγκεκριμένο μέτρο. Η απώλεια του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά την κουβανική οικονομία, ενώ ένας πλήρης αποκλεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, προκαλώντας αντιδράσεις εντός της κυβέρνησης.

«Οι συζητήσεις αυτές δείχνουν πόσο μακριά είναι διατεθειμένα να φτάσουν στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε ηγεσίες της Λατινικής Αμερικής που θεωρούν αντιπάλου, σημειώνει το δημοσίευμα.

«Η ενέργεια είναι το όπλο που θα σκοτώσει το καθεστώς», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το σχέδιο. Η ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας - που βρίσκεται στην εξουσία από την κουβανική επανάσταση το 1959 - θεωρείται από την κυβέρνηση ένα γεγονός που «θα συμβεί 100% το 2026», δήλωσε η ίδια ηγή.

Η προσπάθεια θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει του νόμου LIBERTAD του 1994, γνωστού ως νόμου Helms-Burton, ο οποίος κατοχυρώνει νομοθετικά το αμερικανικό εμπάργκο στο εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Κούβα, κατέληξε η πηγή.

Η Κούβα εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου που καταναλώνει, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Μέχρι πρόσφατα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη Βενεζουέλα, όμως η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να κατάσχει φορτία πετρελαίου που υπόκεινταν σε κυρώσεις.

Τον ρόλο του βασικού προμηθευτή έχει αναλάβει πλέον το Μεξικό, καθώς οι αποστολές από τη Βενεζουέλα έχουν περιοριστεί. Ωστόσο, το Μεξικό πουλά το πετρέλαιο στην Κούβα και οι ποσότητες αυτές δεν αναμένεται να καλύψουν πλήρως το αυξανόμενο ενεργειακό έλλειμμα της χώρας.



