Κρεμλίνο: Χωρίς τη «φόρμουλα της Άνκορατζ» δεν θα υπάρξει συμφωνία

Η Ρωσία επιμένει ότι χωρίς εδαφική συμφωνία βάσει της λεγόμενης «φόρμουλας της Άνκορατζ» δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Σε αυτή τη θέση επέμεινε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι «οι εργασίες προχωρούν» αλλά απαιτείται η εφαρμογή της «φόρμουλας της Άνκορατζ».

«Η δουλειά γίνεται. Οι εργασίες προχωρούν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί η φόρμουλα που συμφωνήθηκε στην Άνκορατζ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε επίσης ότι το ίδιο επεσήμανε και ο συνεργάτης του, βοηθός του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Γιούρι Ουσάκοφ, μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ.

Ο Ουσάκοφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο, «διαπιστώθηκε εκ νέου πως χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος βάσει της φόρμουλας που συμφωνήθηκε στην Άνκορατζ, δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική μακροπρόθεσμης διευθέτησης [στην Ουκρανία]».

Η «φόρμουλα της Άνκορατζ» προβλέπει λύση με εδαφικές παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, έλεγχο του Ντονμπάς και πάγωμα των σημερινών γραμμών μετώπου.

