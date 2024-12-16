Στη φυλακή οι 6 Αιγύπτιοι για βιασμό 16χρονου στη δομή της Μαλακάσας

Λογαριασμός
Στη φυλακή οι 6 Αιγύπτιοι για τον βιασμό 16χρονου στη δομή της Μαλακάσας

Όλοι οι κατηγορούμενοι, τέσσερις ενήλικες και δύο ανήλικοι, φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες

Eλενα Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους σε ανακριτή ανηλίκων οι έξι Αιγύπτιοι οι οποίοι κατηγορούνται για τον βασανισμό και τον βιασμό του 16χρονου στη δομή Μαλακάσας, όπως ο ίδιος έχει καταγγείλει στην αστυνομία. 

Όλοι οι κατηγορούμενοι, τέσσερις ενήλικες και δύο ανήλικοι, φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες υποδεικνύοντας στην ανακρίτρια δύο άλλα άτομα. 

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για: 

Ομαδικό βιασμό σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία 
- Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία σε βάρος ανηλίκου
- Πορνογραφία ανηλίκου
Παράνομη κατακράτηση σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία 
- Παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία
- Απειλή σε βάρος ανηλίκου

