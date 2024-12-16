Την αναθεώρηση του Στρατιωτικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, βάσει του άρθρου 95 παρ. 19 του Ν. 5018/2023, υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση του Στρατιωτικού Κανονισμού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Στις Μονάδες Εθνοφυλακής δύναται πλέον όπως υπηρετεί και γυναικείο προσωπικό επί εθελοντικής βάσης, το οποίο προέρχεται από την εφεδρεία και διαμένει μόνιμα στην οικεία περιοχή. Το προσωπικό που δικαιούται να υπηρετεί σε Μονάδες Εθνοφυλακής δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας του. Έως σήμερα δεν υπήρχε πρόβλεψη προαγωγής Εθνοφυλάκων κατά την περίοδο της ειρήνης. Πλέον, είναι δυνατή η απονομή της τιμητικής διάκρισης του Υποδεκανέα σε Εθνοφύλακες, καθώς και η προαγωγή τους μέχρι δύο (2) βαθμούς, μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενταετούς υπηρεσίας στην Εθνοφυλακή, για κάθε προαγωγή. Επίσης, οι Εθνοφύλακες Αξιωματικοί θα προάγονται μέχρι τον βαθμό του Ταγματάρχη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Εθνοφυλακή αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος και έμπρακτη απόδειξη αποτελούν οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για τη διαρκή αναβάθμιση του θεσμού, παρέχοντας δυνατότητες που βελτιώνουν όλους τους παράγοντες της Στρατηγικής για την Εθνοφυλακή. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Εθνοφύλακες για τη σπουδαία και ανιδιοτελή συνεισφορά τους στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαίων της Πατρίδας μας. Αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του ψυχικού μεγαλείου του Έλληνα και συγκροτούν σημαντικό συστατικό της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς».

Πηγή: skai.gr

