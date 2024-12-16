Χανιά: Tον θάνατο βρέφους 38 ημερών εξετάζουν οι αρχές

Το θάνατο βρέφους μόλις 38 ημερών εξετάζουν οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές αρχές στα Χανιά.

Το βρέφος μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων νωρίς το βράδυ χθες Κυριακή, από την περιοχή της Κισσάμου, η μητέρα του ηλικίας 16 ετών συνοδευόμενη από νεαρό άνδρα.

Η μητέρα έφτασε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου και ανάφερε πως το παιδί δεν αναπνέει, παραδίδοντας το στους γιατρούς χωρίς πνοή και χωρίς σφυγμό, σύμφωνα με αναφορά του διοικητή Γιώργου Μπέα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

'Αμεσα οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια επαναφοράς του βρέφους, λειτουργώντας με βάση όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα, όμως δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του βρέφους.

Σήμερα διατάχθηκε νεκροψία ιατροδικαστική εξέταση για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου του βρέφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

