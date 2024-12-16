Από σήμερα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 έως και τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 (στις 15:00) μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στην ειδική εφαρμογή των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι οι κατ' εξαίρεση περιπτώσεις ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α') και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β' 4806) Υπουργικής Απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

