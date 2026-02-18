Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μετά την απολογία του

Μετά από πολύωρη απολογία στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Στην απολογία του για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, όπου του προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το δυστύχημα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη τέτοιου κινδύνου και ανέφερε πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν και συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.