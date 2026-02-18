Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Κερατσίνι.

Ένας 43χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας.

Ο 43χρονος ήταν μέλος συνεργείου που πραγματοποιούσε επισκευές στο φορτηγό πλοίο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η οικεία λιμενική αρχή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η DPort Services εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια εργαζομένου, ηλικίας 43 ετών, έπειτα από αιφνίδιο ιατρικό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε χώρο του λιμένα. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00, κατά τη μεσημεριανή βάρδια. Αμέσως μόλις ο εργαζόμενος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις από συναδέλφους του, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι βάρδιας και ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η εκπαιδευμένη ομάδα πρώτων βοηθειών της εταιρείας παρείχε αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ στο λιμάνι βρισκόταν Ιατρός Εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό, που συνέδραμαν άμεσα.

Παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο προσήλθε άμεσα, και ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο Metropolitan Hospital, συνοδευόμενος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Παρά τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων, ο εργαζόμενος δυστυχώς κατέληξε. Η DPort Services βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια του εκλιπόντος, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Με σεβασμό στη μνήμη του και στην ιδιωτικότητα των οικείων του, η εταιρεία δεν θα προβεί σε περαιτέρω αναφορά σε προσωπικά ή ιατρικά δεδομένα. Η εταιρεία παραμένει σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε απαραίτητη συνδρομή και πληροφορία που προβλέπεται. Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί για την DPort Services διαρκή προτεραιότητα. Η εταιρεία εφαρμόζει οργανωμένα πρωτόκολλα ετοιμότητας και απόκρισης, με εκπαιδευμένο προσωπικό πρώτων βοηθειών και παρουσία Ιατρού Εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε έκτακτη ανάγκη.»

Πηγή: skai.gr

