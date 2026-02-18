Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» απολογήθηκε για τέσσερις ώρες και σαρανταπέντε λεπτά στον ανακριτή, σχετικά με την έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων.

Αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί, θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν το θέμα θα εξεταστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Κατά την απολογία του, ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο στον συγκεκριμένο χώρο, όπου μάλιστα έπαιζαν τα παιδιά του.

Τέσσερις ώρες και σαρανταπέντε λεπτά απολογούνταν την Τετάρτη (18/02) στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στην πολύ ισχυρή έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της Δέσποινας Κρητικού για το ΕΡΤnews, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.