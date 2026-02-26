Στάσεις εργασίας στον ΟΑΣΘ το Σάββατο

Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ) το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει, με στάσεις εργασίας, στην 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου.

Οι στάσεις θα πραγματοποιηθούν από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν κανονικά.

Από τις δύο στάσεις εργασίας εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά, επίσης, θα εκτελεστούν τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής Ν1 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό»

Πηγή: skai.gr

