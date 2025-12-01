Τα προβλήματα του ΟΑΣΘ μέσα από τα μάτια των Θεσσαλονικιών

Του Νικόλα Μπάρδη

Έξω έχει κρύο και ψιλόβροχο. Τα βήματα προς τη στάση γίνονται όλο και πιο γρήγορα, για να προλάβεις το επόμενο λεωφορείο, καθώς τα δρομολόγια είναι αραιά, κι αν το χάσεις, θα πρέπει να περιμένεις πόση ώρα για το επόμενο. Αφού λοιπόν φτάσεις με την ψυχή στο στόμα, συναντάς ένα λεωφορείο ασφυκτικά γεμάτο, όπου πρέπει να επιβιβαστείς, αν θες να μην αργήσεις στη δουλειά ή το μάθημα. Αυτή η κατάσταση επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε όλα σχεδόν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, καθώς η διακοπή στη λειτουργία του Μετρό ήρθε να επιβαρύνει τα ήδη γεμάτα λεωφορεία της πόλης. Αν και οι Θεσσαλονικείς είναι συνηθισμένοι στις μετακινήσεις με λεωφορεία, πλέον κάνουν λόγο πως η κατάσταση είναι ανυπόφορη.

Ένας φοιτητής μιλώντας στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, είπε πως την περασμένη εβδομάδα ένα λεωφορείο είχε τόσους πολλούς επιβάτες, που κινούνταν με ανοιχτές τις πόρτες! Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αυτό είναι απαγορευτικό και άκρως επικίνδυνο, με τους πολίτες να επιβιβάζονται καθημερινά με ρίσκο και προσωπική ευθύνη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προκειμένου να αποφύγουν τον συνωστισμό, επιλέγουν να πάνε με τα πόδια στον προορισμό τους. Ακόμη, πολλά δρομολόγια γίνονται skip, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία που ακολουθούν στη διαδρομή να είναι απελπιστικά γεμάτα. Και φυσικά, σε κάθε στάση περιμένει άλλος κόσμος για να ανέβει, με την κατάσταση στο εσωτερικό να είναι αποπνικτική.

Το Μετρό που μπήκε πριν από λίγο καιρό στην ζωή των Θεσσαλονικιών διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, με αποτέλεσμα όσοι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν σε καθημερινή βάση να στρέφονται πλέον σε άλλους τρόπους μετακίνησης, όπως το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο. Η κίνηση στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ αποστάσεις που άλλοτε έκανες μέσα σε ένα τέταρτο, πλέον χρειάζεσαι το λιγότερο 45 λεπτά για να τις διανύσεις. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μία απαράδεκτη κατάσταση και μία καθημερινή ταλαιπωρία, που όσο σκληραγωγημένος κι αν είσαι, δεν τη συνηθίζεις ποτέ. Ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους, αλλά και άμεσες λύσεις, για να βελτιωθεί η διαβίωση και οι μετακινήσεις τους εντός του αστικού ιστού.

Οι οδηγοί των λεωφορείων από την άλλη πλευρά, έχουν κι αυτοί τα δικά τους παράπονα. Ο λόγος φυσικά για τις λεωφορειολωρίδες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τις οποίες παραβιάζουν καθημερινά τα Ι.Χ. της πόλης και καθυστερούν τα δρομολόγια. Εκτός αυτού, πολλά λεωφορεία είναι αρκετά παλιά και αρκετές φορές τυχαίνει να χαλάσουν ακόμη και μέσα στην κίνηση του κέντρου, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Οι αρμόδιοι του ΟΑΣΘ λένε πως καθημερινά αγωνίζονται για τις ασφαλείς μετακινήσεις των πολιτών και ότι βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης του στόλου τους, με νέα αντιρρυπαντικά λεωφορεία. Μένει να δούμε στην πράξη, πότε θα κυκλοφορήσουν και πόσο θα βοηθήσουν τους ντόπιους στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Μέχρι τότε η ταλαιπωρία στους δρόμους της συμπρωτεύουσας είναι αναπόφευκτη.



