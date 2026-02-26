Τη βράβευση του Κυριακάτικου φύλλου της Καθημερινής στην κατηγορία «Εβδομαδιαία Εφημερίδα» ανακοίνωσαν σήμερα στη Φρανκφούρτη οι διοργανωτές των 27ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Εφημερίδων. Στον φετινό διαγωνισμό, που διεξάγεται από το 1999, συμμετείχαν εφημερίδες από 22 χώρες με 3.000 υποψηφιότητες σε 20 κατηγορίες.

Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους, designers και ακαδημαϊκούς από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ελβετία και τη Δανία, και επέλεξε την «Καθημερινή» για την «κομψή και ισορροπημένη σελιδοποίηση, την προσοχή στη λεπτομέρεια, την εξαιρετική οπτική ιεράρχηση που χωρίς να γίνεται επιβλητική, υπηρετεί άριστα τον σκοπό της». Οι κριτές, στην ετυμηγορία τους, επισημαίνουν ότι η τυπογραφία της κυριακάτικης «Καθημερινής» «διαθέτει σαφή ιεράρχηση» και «όλα της τα στοιχεία είναι άριστα ενσωματωμένα στη συνολική τυπογραφική αντίληψη. Η ομάδα σχεδιασμού έχει κατακτήσει την επεξεργασία εικόνας και τη εικονογραφική σύνθεση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά επαγγελματικό, κλασικό και ταυτόχρονα σύγχρονο».

«Είναι δύσκολο να ανανεώσεις την εικόνα μιας εφημερίδας 107 ετών, χωρίς να αλλοιώσεις την ταυτότητά της. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να κρατάμε σε κάθε φύλλο», σχολίασε μετά τη βράβευση ο Διευθυντής Σύνταξης της Κυριακάτικης Καθημερινής Μιχάλης Τσιντσίνης. «Η αναγνώριση από τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, που ασχολούνται με την “αρχιτεκτονική” του χαρτιού, είναι για όλους μας στην “Κ” -δημοσιογράφους, σχεδιαστές και φωτογράφους- μεγάλη ενθάρρυνση».

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που άνθρωποι της δουλειάς μας, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές δημοσιογραφικές και αισθητικές σχολές, ξεχώρισαν τη δική μας προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια διαρκής, που δεν σταματάει εδώ», είπε ο Art Director της «Καθημερινής της Κυριακής» Γιώργος Μίκροβας.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται από τον σχεδιαστή εφημερίδων Norbert Küpper, έχει ως στόχο να αναδείξει τις τάσεις στη σύλληψη και τον σχεδιασμό των εντύπων. Στο παρελθόν έχουν βραβευτεί ιστορικές εφημερίδες της γηραιάς ηπείρου, ανάμεσά τους οι γερμανικές Die Welt και Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο βρετανικός The Guardian, η ιταλική Corriere della Sera.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουνίου στη Βιέννη.

Πηγή: skai.gr

