Του Μάκη Συνοδινού

Αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε 85χρονος μετά από κλήση της διευθύντριας Γυμνασίου της περιοχής του Ρέντη στην Άμεση Δράση πως ηλικιωμένος προέταξε «περίστροφο» - όπως είπε χαρακτηριστικά - για να εκφοβίσει του μαθητές και κατόπιν εισήλθε εντός της οικίας του.

Στο σημείο άμεσα έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν τον ηλικιωμένο, ωστόσο δεν βρήκαν όπλο στη κατοχή του.

Ο 85χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές πως σήμερα το μεσημέρι βγήκε από το σπίτι του ενοχλημένος από φασαρία που έκαναν ανήλικοι έξω από το σπίτι του και προέταξε αεροβόλο πιστόλι εναντίον τους, χωρίς όμως να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Γυμνασίου, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στις Αρχές.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ανηλίκου ή άλλου.

