Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αυξημένων αναγκών μετακίνησης που θα προκύψουν από την προσεχή Δευτέρα, οπότε το Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του, για έναν μήνα, έχει εκπονήσει και είναι έτοιμος να εφαρμόσει ο ΟΑΣΘ.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δρομολόγηση μιας νέας λεωφορειακής γραμμής (η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό), την ενίσχυση τριών υφιστάμενων γραμμών (οι οποίες διέρχονται από περιοχές και άξονες που εξυπηρετεί το Μετρό), καθώς και τη δημιουργία άμεσης ομάδας δράσης, η οποία αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες του ΟΑΣΘ που θα μπορούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες δρομολόγησης λεωφορείων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο ΟΑΣΘ, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους, προχωρά στην αναστολή των αδειών των οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, κατά το χρονικό διάστημα δηλαδή που το Μετρό θα παραμείνει κλειστό.

Η νέα γραμμή

Δημιουργείται μια νέα λεωφορειακή γραμμή, η γραμμή Μ1, με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας.

Θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και θα κινείται στον νοητό άξονα του Μετρό, αλλά αντί της οδού Δελφών θα διέρχεται από την Κωνσταντίνου Καραμανλή και θα πραγματοποιεί 11 στάσεις.

Θα εξυπηρετείται από 17 αρθρωτά λεωφορεία και η συχνότητά της στις ώρες αιχμής θα είναι 7,5 λεπτά.

Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις στάσεις 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Κατά την επιστροφή θα σταματά στις στάσεις Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα τα δρομολόγια θα σταματούν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Οι τρεις γραμμές που ενισχύονται

Από την προσεχή Δευτέρα, ο ΟΑΣΘ ενισχύει τρεις λεωφορειακές γραμμές:

Γραμμή 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

Γραμμή 31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

Γραμμή 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Οι γραμμές αυτές περνούν από τη ζώνη επιρροής του Μετρό και μπορούν να εξυπηρετήσουν επιβάτες του.

Η γραμμή 3 θα ενισχυθεί με δύο λεωφορεία (από τα 15 που έχει σήμερα θα πάει στα 17) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 15 στα 8 λεπτά.

Η γραμμή 31 θα ενισχυθεί με τρία λεωφορεία (από τα δέκα θα πάρει στα 13) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 16 στα δέκα λεπτά.

Η γραμμή 39 θα ενισχυθεί με τέσσερα λεωφορεία και θα διαθέτει συνολικά 12 (από οκτώ που έχει σήμερα). Η συχνότητά της θα πέσει από τα 20 στα έντεκα λεπτά.

Η ομάδα δράσης

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΘ Κώστα Ταγγίρη, συγκροτήθηκε άμεση ομάδα δράσης, η οποία αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες του Οργανισμού. Τόσο οι οδηγοί, όσο και οι σταθμάρχες θα βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε, εφόσον χρειαστεί, να καλύψουν οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί σε κάποια λεωφορειακή γραμμή για έκτακτους λόγους, όπως, για παράδειγμα, η ασθένεια κάποιου οδηγού.

Έτσι, εφόσον υπάρξει πρόβλημα, θα αναλαμβάνει το δρομολόγιο άλλος οδηγός, ο οποίος θα προέρχεται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Στόχος είναι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα να μην υπάρξουν απώλειες δρομολογίων, κάτι που σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αναπόφευκτο.

Κώστας Ταγγίρης: Είμαστε σε… κόκκινο συναγερμό

«Στον ΟΑΣΘ είμαστε σε… κόκκινο συναγερμό, για να μπορέσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μετακίνησης των επιβατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Ο ίδιος τονίζει: «Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ που δέχτηκαν το πάγωμα των αδειών τους και βάζουν πλάτη, βάζουν την ψυχή τους, για να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες σε μια κρίσιμη περίοδο. Θέλω επίσης να απευθύνω έκκληση προς τους οδηγούς των αυτοκινήτων, να σκέφτονται πριν σταθμεύσουν ή κάνουν στάση κάπου που δεν επιτρέπεται, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στα λεωφορεία. Οι λεωφορειολωρίδες πρέπει να είναι ανοιχτές, προκειμένου τα λεωφορεία να εκτελούν τα δρομολόγιά τους με ταχύτητα και να μπορούν να τηρούνται τα προγράμματα».

Ο κ. Ταγγίρης επισημαίνει επίσης ότι «σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός λειτουργίας το Μετρό είναι μικρό, ένας μήνας. Στον ΟΑΣΘ έχουμε λάβει μέτρα για να συνδράμουμε, συνεπώς, εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, θα είναι διαχειρίσιμο».



