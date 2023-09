Σταϊκούρας: Αγώνας δρόμου για να ανοίξει το Σάββατο η εθνική οδός Αθήνας - Θεσσαλονίκης Ελλάδα 18:49, 14.09.2023 linkedin

Εκτίμησε ότι το κόστος στο σιδηροδρομικό δίκτυο ενδέχεται να φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και συμπεριέλαβε στο κόστος των καταστροφών και όσες παρεμβάσεις έγιναν μετά το δυστύχημα των Τεμπών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να επανέλθει ο σιδηρόδρομος μετά από αρκετούς μήνες