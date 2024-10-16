Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 31 Οκτωβρίου διεκόπη η δίκη των 11 κατηγορουμένων πρώην και νυν βουλευτών του κόμματος «Σπαρτιάτες», οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογικού σώματος με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη.

Μαζί τους στο εδώλιο κάθεται και ένας δικηγόρος, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο αδίκημα.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν τρεις βουλευτές, οι δύο διότι ήθελαν να παραστούν στη Βουλή και ο τρίτος λόγω κωλύματος συνηγόρου του και αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας.

Ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έλαβε 7ημερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού ήταν παρών κατά τη διαδικασία.

Σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει:

«Επιθυμώ την άμεση διεξαγωγή της παρούσης δίκης, διότι η επίμαχη κατηγορία είναι άκρως προσβλητική για την προσωπικότητά μου. Πορεύομαι πάντα με βάση το δίκαιο και την αλήθεια και βρίσκομαι ενώπιον του δικαστηρίου για να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόληψή μου».

Σε βάρος των κατηγορουμένων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για εξαπάτηση εκλογικού σώματος, με αφορμή δημόσιες δηλώσεις του πρόεδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες» Βασίλη Στίγκα περί Δον Κορλεόνε και greek mafia.

Πηγή: skai.gr

