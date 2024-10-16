Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροσβέστες έσωσαν πρόβατα που είχαν κολλήσει σε βάλτο – Εικόνες από την επιχείρηση 

Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε ώρες καθώς, όπως αναφέρει η Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού, «μόλις έπεσε το φως του ηλίου χρειαστήκαμε ενισχύσεις».

Πυροσβέστες έσωσαν πρόβατα που είχαν κολλήσει σε βάλτο – Φωτογραφίες

Μια διαφορετική επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα  τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στη Θεσσαλονίκη.

Πυροσβέστες και εθελοντές με διασωστικά οχήματα έσωσαν ένα κοπάδι πρόβατα που είχαν «κολλήσει» σε βάλτο και δεν μπορούσαν να βγουν. 

προβατα

πυροσβεστες

Μάλιστα, η επιχείρηση διάσωσης κράτησε αρκετές ώρες καθώς, όπως αναφέρει η Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού, «μόλις έπεσε το φως του ηλίου χρειαστήκαμε ενισχύσεις».

προβατα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: επιχείρηση διάσωσης αιγοπρόβατα Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark