Πυροσβέστες έσωσαν πρόβατα που είχαν κολλήσει σε βάλτο – Φωτογραφίες

Μια διαφορετική επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στη Θεσσαλονίκη.

Πυροσβέστες και εθελοντές με διασωστικά οχήματα έσωσαν ένα κοπάδι πρόβατα που είχαν «κολλήσει» σε βάλτο και δεν μπορούσαν να βγουν.

Μάλιστα, η επιχείρηση διάσωσης κράτησε αρκετές ώρες καθώς, όπως αναφέρει η Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού, «μόλις έπεσε το φως του ηλίου χρειαστήκαμε ενισχύσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.