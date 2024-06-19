Για τις 16 Ιουλίου διακόπηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η δίκη των 11 βουλευτών που έχουν εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος με συγκατηγορούμενο τους ως ηθικό αυτουργό στην πράξη τους τον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.

Στο εδώλιο κάθεται και ένας δικηγόρος ως συνεργός στο αδίκημα των 11, καθώς είχε διαθέσει το γραφείο του προκειμένου να προβούν σε δηλώσεις οι επικεφαλής του κόμματος όταν εισήλθε στην Βουλή.

Η κατηγορία για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος απαγγέλθηκε στους κατηγορούμενους μετά από έρευνα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, με αφορμή δηλώσεις του αρχηγού των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, από του βήματος της Βουλής, περί "εκβιασμών και μαφίας" εντός του κόμματος του.

Ο κ. Στίγκας κλήθηκε και κατέθεσε στον Άρειο Πάγο όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε σε συνεχείς επαφές βουλευτών του κόμματος με τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα ο κ. Στίγκας ,που είναι βασικός μάρτυρας στην δίκη, είχε αναφερθεί στο άλλοτε ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής αποκαλώντας τον, "Δον Κορλεόνε".

Σύμφωνα με την έρευνα της κυρίας Αδειλίνη, o Ηλίας Κασιδιάρης ήταν ο υποκρυπτόμενος ηγέτης των «Σπαρτιατών» , ο οποίος παρανόμως είχε συνεχείς επαφές μέσα από τη φυλακή με υποψήφιους βουλευτές του μορφώματος Σπαρτιάτες, αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση και την στήριξη του.

Η διακοπή στην εκδίκαση δόθηκε μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο δικαστήριο , ενώ παρών στην διαδικασία ήταν ο αρχηγός του κόμματος, Βασίλης Στίγκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

