Νέο κατάστημα κράτησης στην Κρήτη προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπει σε πλήρη λειτουργία η φυλακή της Δράμας, η οποία έχει εκατοντάδες καινούργιες θέσεις. Αυξάνεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε ειδικά αδικήματα των λεγομένων αγροτικών φυλακών και θα μπει σε λειτουργία, πιστεύουμε αρκετά σύντομα, και μία καινούργια φυλακή στην Κρήτη» τόνισε ο υπουργός.

Για τον Κορυδαλλό

Οι φυλακές Κορυδαλλού θα κλείσουν όταν θα είναι έτοιμο το νέο κατάστημα φυλακών στον Ασπρόπυργο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

«Εξελίσσεται και το θέμα της Αθήνας. Η εξαγγελία του πρωθυπουργού ήτανε ότι όταν έχουμε νέο κατάστημα φυλακών στον Ασπρόπυργο, ο Κορυδαλλός προφανώς θα κλείσει. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά γιατί είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ο υπουργός και τόνισε ότι «η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει πως δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς επιπτώσεις».



