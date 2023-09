Σπάρτη: Συνελήφθη στην Τρίπολη ο 45χρονος που κατηγορείται για τον φόνο ενός 33χρονου Ελλάδα 19:06, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 45χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τον 33χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα