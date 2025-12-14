Ένας 56χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά χθες το βράδυ, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με μια ακόμη μοτοσυκλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κολωνού, στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξανδείας.

Επίσης, παράσυρση πεζού σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα, στο Ν. Ηράκλειο, στην οδό Πλαπούτα. Νοσηλεύεται τραυματισμένος ένας 18χρονος.



Πηγή: skai.gr

