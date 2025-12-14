Λογαριασμός
Σοβαρά τραυματίας 56χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στον Κολωνό

Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με μια ακόμη μοτοσυκλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κολωνού, στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξανδείας.

ΕΚΑΒ

Ένας 56χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά χθες το βράδυ, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με μια ακόμη μοτοσυκλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κολωνού, στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξανδείας. 

Επίσης, παράσυρση πεζού σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα, στο Ν. Ηράκλειο, στην οδό Πλαπούτα. Νοσηλεύεται τραυματισμένος ένας 18χρονος.  
 

