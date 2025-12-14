Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία στο Μενίδι

Αιματηρό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στην περιοχή του Μενιδίου.

Μία συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα ένας 30χρονος αλλοδαπός να δεχθεί πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Προανάκριση και έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

