Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Στο κτήριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, επί της Λουκάρεως, έφτασαν νωρίς το πρωί οι15 από τους 16 συλληφθέντες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο του νέου σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 15 κατηγορούμενοι αναχώρησαν αργά χθες το βράδυ από το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν συνοδεία οχημάτων της ΕΛΑΣ στο λιμάνι.

Η ειδική «κλούβα» που τους μετέφερε μπήκε σε πλοίο της γραμμής το οποίο έφτασε στον Πειραιά. Από εκεί, απευθείας μετακινήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου έφτασαν πριν από λίγη ώρα, όπως δείχνουν και τα πλάνα του Orange Press.

Αμέσως μετά, οι 15 κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων, στον ανακριτή όπου και θα υποβάλλουν αίτημα για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 φυσικά πρόσωπα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής αγροτικού συνεταιρισμού του οποίου ήταν αντιπρόεδρος ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης, και η σύζυγος του λογιστή, δικηγόρος.



Επίσης, ως αρχηγικό μέλος φέρεται και ένα ακόμα άτομο που απεβίωσε το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Σάββατο η αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν επί σειρά ετών εκτάσεις θανόντων, τραπεζικούς λογαριασμούς θανόντων, αγροτεμάχια σε απομακρυσμένες περιοχές ακόμη και ανύπαρκτα ζώα προκειμένου να λαμβάνουν, παράνομα, επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.