Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κυριακή των Προπατόρων και τη μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος και Αγίου Λευκίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα, Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός, Ααρών, Αβραάμ, Αβραμία,

Αδάμ, Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη, Εύα, Δαβίδ, Δαυίδ, Δανάη, Δαν, Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ, Εσθήρ,

Μελχισεδέχ, Μελχής, Νώε, Ραχήλ, Ρεβέκκα, Μπέκυ, Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα, Σάρα, Σάρρα, Ισαάκ, Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, Αιθάν, Αίθαν



Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.