Λάρισα: Στον ανακριτή ο 50χρονος που δείχνουν ως κακοποιητή τους τα δύο παιδιά

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας παρουσιάστηκε σήμερα Παρασκευή ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 6 ετών.

Ο άνδρας, τον οποίο τα ίδια τα παιδιά έχουν κατονομάσει ως κακοποιητή τους, παρουσιάστηκε ενώπιον του τακτικού ανακριτή για να απολογηθεί, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική προθεσμία.

O ίδιος κατηγορείται, μεταξύ άλλων για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ανήλικους, αφού τα παιδιά έχουν εμφανή σημάδια εγκαυμάτων στο σώμα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η 32χρονη μητέρα των παιδιών έχει ήδη προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

