Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Στον ανακριτή ο 50χρονος που δείχνουν ως κακοποιητή τους τα δύο παιδιά

Ο 50χρονος σύντροφος της προφυλακισμένης μητέρας κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ανήλικους

Λάρισα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας παρουσιάστηκε σήμερα Παρασκευή ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 6 ετών.

Ο άνδρας, τον οποίο τα ίδια τα παιδιά έχουν κατονομάσει ως κακοποιητή τους, παρουσιάστηκε ενώπιον του τακτικού ανακριτή για να απολογηθεί, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική προθεσμία.

O ίδιος κατηγορείται, μεταξύ άλλων για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε ανήλικους, αφού τα παιδιά έχουν εμφανή σημάδια εγκαυμάτων στο σώμα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η 32χρονη μητέρα των παιδιών έχει ήδη προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα κακοποίηση παιδιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark