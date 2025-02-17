Sorbonne Paris Nord: «Ανήκουμε στο 4,4% των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου» - «Είμαστε ένα από τα 13 πανεπιστήμια που διαδέχτηκαν τη Σορβόνη και έχουμε ιστορία 50 ετών»

Στις 14 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα (Ν. 5094/2024) που διευκολύνει τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Paris Nord έγινε δεκτή στην Αθήνα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με επικεφαλής τον Olivier Oudar, αντιπρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και την Anne Fauchon, κοσμήτορα της Νομικής, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, η επίσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού Πανεπιστημίου, είχε ως στόχο να παρουσιάσει το περίγραμμα της δημιουργίας ενός Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους μας. Το Πανεπιστήμιο θα προφέρει εκπαίδευση στη Νομική επιστήμη, στα Οικονομικά και στη Φυσική Αγωγή. Πρόσβαση θα έχουν Έλληνες και ξένοι φοιτητές, με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης υπό τη μορφή υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπουδές για Όλους».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη. Το Πανεπιστήμιό μας, που ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια, είναι ένα από τα δεκατρία Πανεπιστήμια που διαδέχθηκαν τη Σορβόννη μετά το 1968. Κατατάσσεται μεταξύ των 4,4% κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο και σήμερα υποδέχεται περισσότερους από 25.000 φοιτητές σε πέντε πανεπιστημιουπόλεις στην περιοχή του Παρισιού.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η συνάντηση αυτή εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο μιας δυναμικής πανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα στην επιθυμία του Paris Nord της Σορβόννης να συμβάλει ενεργά στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

