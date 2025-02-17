Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία δόκιμος ειδικός φρουρός

Δόκιμος ειδικός φρουρός συνελήφθη στην Τρίπολη μετά από καταγγελία του πεθερού του για βία σε βάρος του.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο χωριό Τροπαιούχος Φλώρινας.

Ο 25χρονος δόκιμος ειδικός φρουρός, μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με την καταγγελία, χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 59χρονο πεθερό του.

Το θύμα, ενημέρωσε την αστυνομία για την επίθεση, και στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του νεαρού.

Όπως διαπιστώθηκε ο 25χρονος, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και πάλι για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που είχε, όπως και το όπλο του αφαιρέθηκαν στις 17 Ιανουαρίου του 2025.

Ο δράστης αναζητήθηκε από τις αστυνομικές αρχές, αλλά δεν εντοπίστηκε.

Χθες το μεσημέρι ο 25χρονος, εμφανίστηκε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης, όπου και συνελήφθη.

Έγινε η μεταγωγή του, στη Φλώρινα, και με την κατηγορία του «Νόμου Περί ενδοοικογενειακής βίας» ο δόκιμος ειδικός φρουρός, οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Φλώρινας.

ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.