Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας

Τροποποιητική Διακρατική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη για πρώτη φορά μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου το 1987, ενισχύοντας και εκσυγχρονίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της δημόσιας υγείας υπέγραψαν σήμερα στη Λευκωσία, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, και ο Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχάλης Δαμιανός. Η νέα συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τη διμερή συνεργασία, καθώς διαμορφώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις και ανάγκες των πολιτών. Βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης και των θεμάτων φαρμακευτικής πολιτικής, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία επισφραγίζει τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον ζωτικό τομέα της υγείας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ενισχύουμε τη συνεργασία μας και δημιουργούμε ένα ισχυρό πλαίσιο που διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών μας σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και καινοτόμες θεραπείες. Με κοινό όραμα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το καλό των λαών μας και τη θωράκιση των συστημάτων υγείας.»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή ενδυναμώνει τη συνεργασία μας με την Ελλάδα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υγειονομικών συστημάτων των δύο χωρών. Με την επικαιροποίηση της συμφωνίας, διασφαλίζουμε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και την αμοιβαία στήριξη, προσφέροντας στους πολίτες μας καλύτερη πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες και πόρους υγείας. Η συνεργασία αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας για πρόοδο και διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.»

Η υπογραφή της Τροποποιητικής Διακρατικής Συμφωνίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κοινής βούλησης των δύο χωρών να συνεργαστούν στενά, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, σε ένα πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας στήριξης.



