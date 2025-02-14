Αίτηση για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου κατέθεσε το δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, μέσω αντιπροσωπείας του, στο υπουργείο Παιδείας. Το πανεπιστήμιο είναι ένα από τα 13 δημόσια πανεπιστήμια που εδρεύουν στο Παρίσι και ήδη έχει συνεργασία με κολλέγιο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο του εξωτερικού που καταθέτει αίτηση για αδειοδότηση ως το πρώτο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.



Η κατάθεση της αίτησης είναι το πρώτο βήμα, προκειμένου να προχωρήσει η ίδρυση του νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να μπει σε λειτουργία, καθώς, πλέον, εκκρεμεί ο έλεγχος του φακέλου της αίτησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Εφ' όσον πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο, και μετά την παροχή διευκρινίσεων εάν χρειαστούν, θα δοθεί το «πράσινο φως» για τη λειτουργία του ιδρύματος.



Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και λήγει την 1η Μαρτίου 2025. Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση, προς το τέλος της άνοιξης αναμένονται οι ανακοινώσεις των ονομάτων των μη κρατικών Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν τελικά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

