Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 59χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον μεγαλύτερο αδελφό του, στο χωριό Ζυγός στην Κέρκυρα.
Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος κατά την απολογία . Η συνήγορος του , Μαριλένα Νικοπούλου, την οποία διόρισε το Δικαστήριο, ανέφερε σε δήλωση της ενώπιον της ανακρίτριας, πως ο φερόμενος δράστης, « δήλωσε τη συντριβή του για τον χαμό του αδερφού του και εξέθεσε τα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με τα οποία φρονεί πως πρέπει να μεταβληθεί η κατηγορία».
Από πλευρά της υπεράσπισης κατατέθηκε υπόμνημα, μέσω του οποίου ζητούνται :
- Να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διακριβωθεί δουν την ψυχική του κατάσταση την ώρα που έγινε το αδίκημα, αλλά και την μετέπειτα συμπεριφορά του
-'Άρση του τηλεφωνικού του απορρήτου, καθώς ισχυρίζεται ότι ενημέρωσε και αυτός το ΕΚΑΒ
- Διευκρινίσεις σε σχέση με την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά τον χρόνο που μεσολάβησε από το ένα και μοναδικό τραύμα μέχρι την στιγμή της απώλειας της ζωής του θύματος .
Η κ. Νικοπούλου πρόσθεσε, πως θύτης και θύμα, «ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι στήριζαν ο ένας τον άλλον και πως εάν υπήρχε κοινωνική ενσυναίσθηση, ουσιαστικά δεν θα φτάναμε ποτέ στο σημείο αυτό», απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι γνώριζαν για τους καυγάδες των δύο αδελφών.
Η κηδεία του άτυχου 70χρονο έγινε χθες το μεσημέρι με τους συγχωριανούς του να μην μπορούν να συνέλθουν από το σοκ.
