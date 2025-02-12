Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου θα κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας η πρώτη αίτηση αδειοδότησης μη κρατικού – μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου – παραρτήματος του πανεπιστημίου της Σορβόννης, Sorbonne Paris Nord.

Όπως ανακοινώθηκε, για την αίτηση θα μεταβούν στο υπουργείο, ο αντιπρόεδρος του πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord, καθηγητής Olivier Oudar, και η καθηγήτρια Anne Fauchon, Πρύτανης της Σχολής Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών του πανεπιστημίου, συνοδεία του Nicolas Eybalin, ακολούθου της γαλλικής πρεσβείας σε θέματα πολιτισμού - Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

Το Université Sorbonne Paris Nord, αποτελεί ένα από τα 13 αυτόνομα πανεπιστήμια που διαδέχθηκαν το πανεπιστήμιο του Παρισιού γνωστού ευρέως ως Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Το Sorbonne-Paris-Nord αποτελεί δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο και ένα από τα πλέον σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας, λειτουργώντας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής και εγκαταστάσεις σε πέντε πανεπιστημιουπόλεις: Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis, La Plaine Saint-Denis και Argenteuil.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Campus Condorcet, ενός από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, και της συμμαχίας πανεπιστημίων Sorbonne Paris-Cité με το Université Paris-Cité.

Πηγή: skai.gr

