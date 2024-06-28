Την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος «Smart Readiness Vouchers» για την ενίσχυση 120.000 κτιρίων με υπερ-υψηλές ταχύτητες μέσω της εγκατάστασης οπτικής ίνας μέχρι το τέλος του 2025, αποφάσισαν οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3678/ 26.06.2024) προβλέπεται ότι πλέον για την ταυτοποίηση του κτιρίου θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) της κάθετης ιδιοκτησίας, ο οποίος θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, μετά την επιλογή του προς επιδότηση κτιρίου κατά την υποβολή της Αίτησης Έκδοσης «Smart Readiness Vouchers».

Στο πλαίσιο του έργου επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ). Επιπλέον, με στόχο την αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» των κτιρίων, προωθείται η εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου. Επίσης, πραγματοποιείται η απαραίτητη προετοιμασία για την εγκατάσταση και την επικοινωνία κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες που βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εγκαταστάτες μέσω της πλατφόρμας smartreadiness.gov.gr μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, για τα κτίρια που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της Δράσης «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

