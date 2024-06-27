Ρωσικός δορυφόρος διαλύεται στο διάστημα- Συναγερμός για αστροναύτες του ISS

Ένας ρωσικός δορυφόρος σε τροχιά, διαλύθηκε σε περισσότερα από 100 κομμάτια, αναγκάζοντας τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) να πάρουν μέτρα προφύλαξης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές διαστημικές υπηρεσίες.

Δεν υπήρξαν άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε τη διάλυση του ρωσικού δορυφόρου παρατήρησης της Γης RESURS-P1, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2022. Η Αμερικανική Διαστημική Διοίκηση ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή καθώς παρακολουθεί το σμήνος συντριμμιών.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10.οο π.μ. ζώνη ώρας (Mountain Time) (1600 GMT) χθες Τετάρτη, ανέφερε η Διοίκηση Διαστήματος. Συνέβη σε τροχιά κοντά στον διαστημικό σταθμό, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί αστροναύτες που επέβαιναν σε αυτόν να καταφύγουν στο διαστημόπλοιό τους για περίπου μία ώρα, ανέφερε το γραφείο της NASA για τον διαστημικό σταθμό.

Τα ραντάρ της αμερικανικής εταιρείας παρακολούθησης του διαστήματος LeoLabs εντόπισαν τον δορυφόρο να απελευθερώνει αρκετά θραύσματα μέχρι τις 6 μ.μ. ζώνη ώρας (Mountain Time), ανέφερε η εταιρεία.

Η Αμερικανική Διαστημική Διοίκηση, η οποία διαθέτει το δικό της παγκόσμιο δίκτυο διαστημικών ραντάρ εντοπισμού, δήλωσε ότι ο δορυφόρος δημιούργησε αμέσως «πάνω από 100 κομμάτια ανιχνεύσιμων συντριμμιών».

Τα μεγάλα συμβάντα που δημιουργούν θραύσματα σε τροχιά είναι σπάνια, αλλά προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία καθώς το διάστημα γεμίζει με δορυφορικά δίκτυα ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή στη Γη, από το ευρυζωνικό διαδίκτυο και τις επικοινωνίες μέχρι τις βασικές υπηρεσίες πλοήγησης.

Η Ρωσία προκάλεσε διεθνή οργή το 2021, όταν χτύπησε έναν από τους απενεργοποιημένους δορυφόρους της σε τροχιά με έναν επίγειο αντιδορυφορικό πύραυλο, δημιουργώντας χιλιάδες συντρίμμια για να δοκιμάσει ένα οπλικό σύστημα ενόψει της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

Η προοπτική των δορυφορικών συγκρούσεων και του διαστημικού πολέμου έχει αυξήσει τον επείγοντα χαρακτήρα των εκκλήσεων των υποστηρικτών του διαστήματος και των δικηγόρων για τη δημιουργία από τις χώρες ενός διεθνούς μηχανισμού διαχείρισης της διαστημικής κίνησης, ο οποίος δεν υφίσταται επί του παρόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

