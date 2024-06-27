Ο αναλυτικός τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Τηλεπικοινωνίων «e-Διέλευσις» παρουσιάστηκε σε ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το «e-Διέλευσις» δημιουργείται μία σταθερή και λειτουργική πύλη εισόδου των αιτημάτων για ανάπτυξη δικτύων, μειώνεται η γραφειοκρατία, εκσυγχρονίζονται και απλοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών. Η ψηφιακή εφαρμογή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παρόχων, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον συν-εργασίας με μετρήσιμα οφέλη.

Συγκεκριμένα, με τη λειτουργία του «e-Διέλευσις» θα υποβάλλονται από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου οι αιτήσεις έγκρισης ή/και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση και χορήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η καθημερινή εμπειρία στο πεδίο, μειώνεται δραστικά η ταλαιπωρία των πολιτών από ακανόνιστες εργασίες στον δημόσιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται η δυνατότητα της κεντρικής παρακολούθησης από όλους τους συναρμόδιους φορείς των εργασιών που αφορούν στις τηλεπικοινωνιακές διελεύσεις. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της ημερίδας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε τη σημασία του έργου, το οποίο χαρακτήρισε εμβληματικό για τη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων. Αναφερόμενος στα οφέλη του «e-Διέλευσις», σημείωσε ότι ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των παρόχων, ενώ συγχρόνως βάζει τάξη σε έργα πολλαπλών ασφαλτοστρώσεων που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες. Δεν παρέλειψε, τέλος, να επισημάνει ότι πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που θα συμβάλλει στο να αποσυνδεθεί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων από τη γραφειοκρατία.

Για την ανάγκη να αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς αυτό το έργο κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του μίλησε, κατά τον χαιρετισμό του, ο γγ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο που χρόνιζε εδώ και μία δεκαετία, «αλλά σήμερα το ολοκληρώσαμε και είναι έτοιμο προς χρήση».

Τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει το ΤΕΕ σε μία μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών ανέδειξε, με τη σειρά του, ο πρόεδρός του, Γιώργος Στασινός. Όπως είπε, «το "e-Διέλευσις", μία ηλεκτρονική διαφανής διαδικασία με την οποία κερδίζουμε και χρόνο, είναι καρπός της προσπάθειας του ΤΕΕ».

Ο γγ της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ανέφερε ότι ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα ήταν πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πως τα πλεονεκτήματά του είναι η απλοποίηση μέσω της ψηφιοποίησης, η μείωση καθυστερήσεων, κόστους, αλλά και η ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στην εκτέλεση των έργων.

Στα οφέλη του «e-Διέλευσις» εστίασε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), Γιώργος Στεφανόπουλος, σημειώνοντας τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου μητρώου υποδομών, τη μείωση χρόνου και κόστους, την αύξηση εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Συμπληρωματικά, τόνισε ότι μέχρι το 2027 η χώρα θα βρίσκεται στον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά στη διείσδυση των οπτικών ινών, κάτι που αφορά και στην κινητή τηλεφωνία.

Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Τηλεποικινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), Αθανάσιος Γούλος, στην ομιλία του για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, επεσήμανε ότι το πληροφοριακό σύστημα υλοποιεί την κείμενη νομοθεσία και γίνεται μία κεντρική πύλη διαχείρισης αιτημάτων και δικαιωμάτων διέλευσης.

Ο γενικός διευθυντής του ΤΕΕ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, περιγράφοντας τις δυνατότητες του «e-Διέλευσις» υπογράμμισε ότι επιτυγχάνεται ο συντονισμός των εταιρειών και των δήμων για παρεμβάσεις στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζει το υπουργείο σε πραγματικό χρόνο πού γίνονται έργα. Όπως πρόσθεσε, είναι το πρώτο σύστημα που μία αίτηση κατευθύνεται σε πολλούς αποδέκτες, σε όλους τους φορείς.

Η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, Κλαίρη Δήμα, παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα «e-Διέλευσις» εστιάζοντας στις λειτουργικότητες που αυτό προσφέρει στη διαχείριση των αιτήσεων και στη δυνατότητα για άμεση εποπτικότητα των αιτημάτων υποβολής και της πορείας τους.

