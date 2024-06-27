Μια υπόθεση αυτοκτονίας διαφορετική από τις άλλες ερευνούν στη Νότια Κορέα . Δημοτικό συμβούλιο στην ασιατική χώρα ανακοίνωσε την Τετάρτη (26 Ιουνίου) ότι το πρώτο ρομπότ που είχε διοικητικά καθήκοντα τέθηκε εκτός λειτουργίας αφού έπεσε μόνο του από τις σκάλες, με τα τοπικά μέσα να μιλούν για την «πρώτη αυτοκτονία ρομπότ στη χώρα».



Το δημοτικό συμβούλιο στην πόλη Γκούμι της Νότιας Κορέας φαίνεται ότι το ρομπότ εντοπίστηκε εκτός λειτουργίας, αφότου έπεσε από κλιμακοστάσιο ύψους 2 μέτρων την περασμένη εβδομάδα.



Μάρτυρες είδαν τον ρομπότ – υπάλληλο «να κάνει κύκλους γύρω από ένα σημείο σαν να ήταν κάτι εκεί» πριν συμβεί το... μοιραίο, αλλά η ακριβής αιτία της πτώσης εξακολουθεί να διερευνάται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του δημοτικού συμβουλίου.

«Τα κομμάτια του έχουν συλλεχθεί και θα αναλυθούν από την εταιρεία», αν ο αξιωματούχος, πρόσθεσε ότι το ρομπότ «βοηθούσε στις καθημερινές παραδόσεις εγγράφων, τη διαφημιστική προώθηση της πόλης και την πληροφόρηση» των κατοίκων της περιοχής.



«Ήταν επίσημο μέρος του Δημαρχείου, ένας από εμάς», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος, που φάνηκε να λυπάται για τον «ξαφνικό θάνατο» του ρομπότ. «Λειτουργούσε υποδειγματικά». Πάντως, οι τίτλοι των τοπικών ΜΜΕ αμφισβήτησαν ή ειρωνεύτηκαν «την αυτοκτονία» του ρομπότ μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, λέγοντας: «Γιατί το έκανε ο επιμελής υπάλληλος;» ή ρωτώντας «ήταν πολύ σκληρή η δουλειά για το ρομπότ;»



Τοποθετημένο τον Αύγουστο του 2023, το ρομπότ ήταν ένα από τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο στην πόλη.

Κατασκευασμένο από την Bear Robotics , μια νεοφυή εταιρεία ρομπότ-σερβιτόρων από την Καλιφόρνια, το ρομπότ δούλευε από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και είχε τη δική του κάρτα υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας.



Σε αντίθεση με άλλα ρομπότ, που συνήθως μπορούν να εκτελούν καθήκοντα μόνο σε έναν όροφο, το ρομπότ του Δημοτικού Συμβουλίου Γκούμι θα μπορούσε να καλέσει έναν ανελκυστήρα και να μετακινηθεί μόνο του μεταξύ των ορόφων.



Οι Νοτιοκορεάτες είναι από τους πιο ενθουσιώδεις χρήστες ρομπότ παγκοσμίως.



Έχει την υψηλότερη πυκνότητα ρομπότ στον κόσμο, με ένα βιομηχανικό ρομπότ για κάθε 10 εργαζόμενους, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής.



Το δημοτικό συμβούλιο του Γκούμι δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να «υιοθετήσει» δεύτερο ρομπότ - υπάλληλος αυτή τη στιγμή, διευκρινίστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.



