«Η ΝΔ δεν βρίσκεται σε κρίση» απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με αφορμή το εκρηκτικό κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος και πρόσθεσε ότι «αυτή είναι η υγιής διαδικασία και πρέπει να γίνεται σε όλα τα κόμματα».

Αναφορικά με τις επισημάνσεις του κ. Στουρνάρα ότι τα ακίνητα έχουν ακριβύνει κατά 66% αλλά και τις ανακοινώσεις της ΤτΕ καθώς και άλλων οργανισμών που μειώνουν τον πήχη της ανάπτυξης ο κ. Παπαθανάσης, απάντησε: «Το 2023 η Ελλάδα είχε 5 φορές την ανάπτυξη της Ευρώπης» προσθέτοντας ότι με αυτό το δεδομένο δεν μπορούμε να πούμε ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Στο σημείο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» το οποίο όπως είπε έδωσε ανακούφιση σε πάνω από 10.000 πολίτες που αγόρασαν σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο. «Ο πρωθυπουργός διαπραγματεύεται ώστε να συνεχιστεί και έχουμε δεύτερο πρόγραμμα "Σπίτι μου"».

Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας κυρίως σε νέους, στις επενδύσεις και στην επιστροφή νέων από το εξωτερικών καθώς και στα προγράμματα στήριξης.

Επίσης αναφερόμενος στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδοτεί περίπου το 75% των δανείων ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε: «Ο πρώτος άξονας είναι εγγυητικός καθώς εγγυόμαστε κατά 80% το δάνειο και ταυτόχρονα επιδοτούμε το επιτόκιο 2-3 μονάδες. Αν δεν χρειάζεται αυτήν την προϋπόθεση, διαθέτει δηλαδή εγγυήσεις, παίρνει άτοκο το 40% του δανείου και το 60% το επιδοτούμε με 2-3 μονάδες».

Επίσης ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι έως τώρα έχουν γίνει πάνω από 10.000 αιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα δάνεια για την αγροτική επιχειρηματικότητα, είπε ότι ο αγρότης δανείζεται με 50% μηδενικό επιτόκιο και 2 χρόνια πληρώνεται για το υπόλοιπο κόστος.

Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι έρχεται νέο voucher ευριζωνικότητας και τα κτίρια όπως επισης και το Gigabyte voucher να συνδεθεί με οπτική ίνα το διαμέρισμά του χωρίς επιβάρυνση «Μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκεται στον αέρα», κατέληξε.

Το νέο Voucher, όπως εξήγησε θα δίνει την ευκαιρία σε κάθε διαμέρισμα να συνδεθεί δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλες δυσκολίες, με τη σύνδεση οπτικής ίνας, εφόσον πρώτα έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση του κτιρίου.

Ο κ. Παπαθανάσης καταλήγοντας είπε πως το πρόγραμμα θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψη ενώ η διαδικασία ένταξης θα είναι απλή, χωρίς γραφειοκρατία. «Κάθε πολίτης θα μπορεί απευθείας να κάνει αίτηση στον πάροχο, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

