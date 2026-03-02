Ένας σκύλος ανασύρθηκε χθες ζωντανός από ένα παλιό πηγάδι βάθους 15 μέτρων στη Σύρο, όπου είχε πέσει και είχε εγκλωβιστεί πριν από 10 ημέρες.

Οι ιδιοκτήτες του ζώου το αναζητούσαν μέχρι που το σκυλί εντόπισαν τυχαία δύο πολίτες, στο Άνω Μάννα της Σύρου, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, ο σκύλος ήταν εμφανώς εξαντλημένος και δυσκολευόταν να κινηθεί αμέσως στήθηκε από την πυροσβεστική μεγάλη επιχέιρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και κατάφερε να τον ανασύρει με ασφάλεια. Μόλις βγήκε στην επιφάνεια, του έδωσαν νερό.

Στο λουράκι του ζώου υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας, έτσι οι πυροσβέστες ειδοποιήσαν τον ιδιοκτήτη του ο οποίος έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε σε κτηνίατρο.

Οι κηδεμόνες του σκύλου δήλωσαν: «Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Κάποιοι άφησαν ακάλυπτο το πηγάδι-παγίδα στο βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του».

