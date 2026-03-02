Αναστατωμένη είναι η μικρή κοινωνία του χωριού Μέδουσα, στον Δήμο Μύκης στην ορεινή Ξάνθη, μετά το περιστατικό ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με θύμα έναν 69χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, oπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες από τους περιοίκους, ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές.



Πηγή: skai.gr

