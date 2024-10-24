Η διενέργεια διαγωνισμού με πρόσκληση από το ΤΑΙΠΕΔ για την ανάδειξη του αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμένα Βόλου μετά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias», εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη. Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η μελέτη και η άμεση αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών της λιμενολεκάνης του λιμένα Βόλου, με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί μετά την επέλαση των κακοκαιριών «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 9,6 εκατ. ευρώ και στηρίζεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ναυτιλίας και της γενικής γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, σε συνέχεια χρηματοδότησης από τους πόρους του προγράμματος Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Πρόκειται, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία του Βόλου που δοκιμάστηκε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τον περασμένο χειμώνα. «Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η γενική γραμματεία Ναυτιλίας & Λιμένων, σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική κρίση στην καθημερινότητα των πολιτών, κατατάσσει στην πρώτη γραμμή έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών», τονίζει η ανακοίνωση.

