«Δεν μπορεί να έφυγε από τη ζωή η Μαλένα από ηπατική ανεπάρκεια» είπε στην κατάθεση του, στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, για τον θάνατο των δύο μικρότερων κοριτσιών της, ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκος Καρακούκης.

Ο κ. Καρακούκης διενέργησε έλεγχο με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα και σε πορισματική αναφορά τους προς τις δικαστικές αρχές, απέδωσαν τον θάνατο τόσο της Μαλένας όσο και της Ίριδας, σε ασφυξία. Η εκτίμηση των δύο κορυφαίων ιατροδικαστών οδήγησε εν πολλοίς στην απαγγελία κατηγορίας για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας σε βάρος της Πισπιρίγκου, καταδικασμένης ήδη σε ισόβια για ανθρωποκτονία σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Στην κατάθεσή του ενώπιον του ΜΟΔ, ο μάρτυρας τόνισε ότι η αρχική εκτίμηση της συναδέλφου του Χριστίνας Τσάκωνα περί ηπατικής ανεπάρκειας ως αιτίας θανάτου της Μαλένας «μας προβλημάτισε» καθώς δεν είχαν εντοπιστεί, όπως είπε, συγκεκριμένα ευρήματα και επίσης ότι η κλινική εικόνα του παιδιού δεν ήταν ανάλογη με αυτή την διάγνωση.

Πρόεδρος: Τι σας προβλημάτισε στην ηπατική ανεπάρκεια που έγραψε η κ. Τσάκωνα;

Μάρτυρας: Για την ηπατική ανεπάρκεια πρέπει να έχει μεσολαβήσει ηπατικό κώμα… αιμορραγίες. Έβαλε ηπατική ανεπάρκεια χωρίς να φαίνονται αλλοιώσεις (του ήπατος) που είναι προαπαιτούμενο στην ηπατική ανεπάρκεια. Ηπατική ανεπάρκεια είναι η γενικευμένη, πλήρης διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ήπατος.

Πρόεδρος: Η κ. Τσάκωνα γράφει για ωχρό και εύθρυπτο ήπαρ.

Μάρτυρας: Καμία σχέση. Μια διαταραχή στην αρχιτεκτονική του ήπατος είναι για παράδειγμα η κύρωση του ήπατος. Ο άνθρωπος μετά παθαίνει ηπατικό κώμα και πεθαίνει. Ωχρό και εύθρυπτο ήπαρ έχουμε σε μια ηπατίτιδα.

Ο κ. Καρακούκης τόνισε ότι λίγο πριν πεθάνει η Μαλένα, ήταν καλά, συμπληρώνοντας πως «δεν έχω συναντήσει ξανά ηπατική ανεπάρκεια σε μια μέρα».

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ολοκληρώθηκε η εξέταση του παθολογοανατόμου Χρήστου Ευθυμιάδη, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει αλλά ούτε και να βεβαιώσει ότι ο θάνατος της Μαλένας αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. Επανέλαβε ωστόσο, πως τα ευρήματα της ιστολογικής ταιριάζουν με ασφυξία. «Αν μας ρωτήσει κάποιος "πάνε αυτά τα ευρήματα με ασφυξία;" θα πω, ναι, πάνε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ευτυχιάδης.

Η κατάθεση του κ. Καρακούκη θα συνεχιστεί τις 30 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

