Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τις Αρχές για τα δημοσιεύματα περί «ξεπλύματος»

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Συμπληρώνει ότι αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για να τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου αναφέρει:

«Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει.

Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος».

Πηγή: skai.gr

