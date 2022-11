Σκακιστικός σύλλογος στη Θεσσαλονίκη καλεί Μέσι και Ρονάλντο να... «περάσουν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους»

Είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη φωτογραφία που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα και απεικονίζει τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να αναμετρώνται όχι εντός γηπέδου, όπως θα περιμέναμε, αλλά σε μία παρτίδα σκάκι.

Τη φωτογραφία αυτή, που έγινε viral στα social media, αξιοποίησε ο Σκακιστικός Σύλλογος Κορδελιού Ευόσμου προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους μικρούς σκακιστές στο άθλημα, καλώντας τα δύο νέα του μέλη, όπως αποκαλεί -χαριτολογώντας- τους δύο αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, «να περάσουν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους και να αφήσουν τις δικαιολογίες ότι λείπουν στο Κατάρ!».

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P