Σήμερα η απόφαση του Εφετείου για τo Mάτι - «Σταθείτε πλάι μας» ζητά ο σύλλογος θυμάτων

Οι πρωταγωνιστές της φονικότερης πυρκαγιάς που βίωσε η χώρα θα ακούσουν σήμερα την ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει το πρωί την απόφαση των εφετών επί της ενοχής ή μη των 21 κατηγορούμενων. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου όπου τα θύματα της τραγωδίας καλούν τους πολίτες να βρεθούν κοντά τους στην στιγμή που περιμένουν να αποδοθεί Δικαιοσύνη. «Σταθείτε πλάι μας στην πιο σημαντική νίκη ή ήττα του ελληνικού δικαϊκού συστήματος» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.

Στην ίδια αίθουσα, είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2024 η πρωτόδικη απόφαση που είχε προκαλέσει οργή στα θύματα της τραγωδίας και σφοδρές αντιδράσεις στην κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, καθώς θεωρήθηκε επιεικής.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αθωώσει 15 κατηγορούμενους ενώ είχε κηρύξει ενόχους τους τότε επικεφαλής και τα στελέχη της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Χαράλαμπο Χιόνη, στους οποίους η τελική εκτιτέα ποινή ορίστηκε στα πέντε έτη, τα οποία μετατράπηκαν σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Είχε επίσης κηρύξει ένοχο τον κάτοικο από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, στον οποίο επέβαλε ποινή 3 ετών.

Το Εφετείο που σήμερα ρίχνει "τίτλους τέλους" στην ποινική αξιολόγηση της τραγωδίας, επί 11 μήνες δικάζει τους 21 κατηγορούμενους για την εκατόμβη νεκρών και τους τραυματίες που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, ώστε να απαντήσει ποιοι έχουν ευθύνη για τους ανθρώπους που κάηκαν εντελώς αβοήθητοι, για εκείνους που πνίγηκαν στη θάλασσα όταν έπεσαν να σωθούν από τις φλόγες στο νερό, για όσους επιβίωσαν τραυματισμένοι βαριά, εγκαυματίες, κάποιοι εκ των οποίων υπέκυψαν πολύ αργότερα ενώ κάποιοι άλλοι ακόμη ταλαιπωρούνται με σοβαρά προβλήματα.

Μία απάντηση που αναμένουν με αγωνία όλοι εκείνοι οι πρωταγωνιστές στον χειρότερο εφιάλτη, Αυτούς που «είδαν και δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ» εικόνες φρίκης, που έχασαν τον πλούτο της ζωής τους: παιδιά, συντρόφους, γονείς, αδέλφια, φίλους.

Με αγωνία όμως αναμένουν την απόφαση και οι άλλοι πρωταγωνιστές στην υπόθεση: οι 20 κατηγορούμενοι που οι θέσεις και οι αρμοδιότητες τους την επίμαχη περίοδο τους έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης με κατηγορίες που αφορούν, ανά περίπτωση, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Μαζί τους και ο άνθρωπος που δικάζεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Όλοι οι τότε υπεύθυνοι, από την Πυροσβεστική, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες του ολέθρου που σημάδεψε το Μάτι, δικάστηκαν ξανά από μηδενική βάση, καθώς μετά από εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κρίνει και τις ομόφωνες αθωώσεις για δεκαπέντε κατηγορούμενους αλλά και τα ελαφρυντικά και το ύψος των ποινών για τους πέντε καταδικασθέντες.

Εκτός της εισαγγελικής έφεσης, δικάζεται κατόπιν δικής του έφεσης για μείωση ποινής ο πολίτης που κρίθηκε ένοχος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Πλην του κατοίκου του Νταού Πεντέλης που μπορεί να ελπίζει σε καλύτερη ποινή, όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι, εφόσον κριθούν ένοχοι με μεγάλες ποινές αλλά και με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή.

Η εισαγγελική πρόταση: Να κηρυχθούν ένοχοι 12 κατηγορούμενοι και αθώοι οι 9.

Οι εφέτες αξιολόγησαν το τεράστιο υλικό της υπόθεσης, τα στοιχεία από τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις τεχνικές εκθέσεις, τις συγκλονιστικές καταθέσεις των μαρτύρων αλλά και τις θέσεις των κατηγορουμένων ώστε να αποφανθούν για τα αίτια και τους υπαίτιους.

Αξιολόγησαν επίσης την πρόταση της εισαγγελέα της Έδρας, Σταματίνας Περιμένη, η οποία ζήτησε να κηρύξουν ενόχους 12 από τους 21 κατηγορούμενους και αθώους τους υπόλοιπους εννέα.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση ευθύνες για παραλείψεις, καθυστερήσεις, κακό συντονισμό κ.ά. που επέδρασαν αποφασιστικά στην τραγωδία πρέπει να αποδοθούν στους τότε επικεφαλής και στελέχη της Πυροσβεστικής: Ιωάννη Τερζούδη αρχηγό, Βασίλη Ματθαιόπουλο υπαρχηγό, Ιωάννη Φωστιέρη διοικητή ΕΣΚΕ, Χρήστο Γκολφίνο διοικητή 199, Φίλιππο Παντελεάκο διευθυντή Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, Δαμιανό Παπαδόπουλο διοικητή Νέας Μάκρης, πρώτος επικεφαλής της φωτιάς, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο διοικητή Διοίκησης Αθηνών, β' επικεφαλής της φωτιάς, και Χαράλαμπο Χιώνη διοκητή Ανατολικής Αττικής, γ' επικεφαλής της φωτιάς.

Επίσης ευθύνες, κατά την εισαγγελική πρόταση, πρέπει να αποδοθούν στον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, στην τότε περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και στον τότε δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς, καθώς και στον πολίτη που κατηγορείται για εμπρησμό.

Αντίστοιχα, αθώοι κατά την κυρία Περιμένη πρέπει να κριθούν τέσσερα τότε στελέχη της Πυροσβεστικής, ένα τότε στέλεχος στα εναέρια της Αστυνομίας, οι τότε δήμαρχοι Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης καθώς και δύο αντιδήμαρχοι (Μαραθώνα και Ραφήνας).

