Δεκάδες άτομα, συγγενείς των 104 θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο Αθηνών όπου σήμερα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση.

Με ένα μεγάλο πανό που από τη μία πλευρά γράφει "Δικαιοσύνη" και από την άλλη "Κακούργημα" οι συγγενείς των θυμάτων, γονείς, παιδιά και άλλα κοντινά πρόσωπα των αδικοχαμένων θυμάτων της πυρκαγιάς, ζητούν την καταδίκη των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου θανόντων και εγκαυματιών, Κάλλι Αναγνώστου, «είμαστε εδώ για να ακούσουμε τι έχει να πει η εισαγγελέας, την πρότασή της. Ευχόμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν δεν βγει η αλήθεια μέσα από αυτή την αίθουσα, όσοι θα είναι μαζί μας εδώ σήμερα, να γίνουνε κοινωνοί και να το επικοινωνήσουν παντού. Εμείς είχαμε 160 θύματα από το Μάτι. Δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει από κάποιο φορέα όχι απλά μια συγνώμη αλλά ούτε ότι θα κάνουμε το ελάχιστο προκειμένου να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε τέτοιο και φυσικά, να αποδοθεί και η δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της, η Βαρβάρα Φύτρου, η οποία έχασε τον σύζυγο της, Γρηγόρη, τον 11χρονο γιο της Ανδρέα και την 13χρονη κόρη της Εβίτα, η οποία για να αποφύγει τις φλόγες έπεσε στο γκρεμό, ζήτησε τη συμπαράσταση του κόσμου: «Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας έστω και την τελευταία στιγμή, μήπως γίνει ένα θαύμα, γιατί σε ένα θαύμα πλέον ελπίζουμε και αλλάξει κάτι σε αυτή τη δίκη, σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι εμείς που έχουμε μείνει πίσω αυτό ζητάμε, δικαιοσύνη, και σε αυτό ελπίζουμε».

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τους νεκρούς, υπάρχουν και 57 εγκαυματίες, κάποιοι εκ των οποίων μέχρι και σήμερα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα τραύματα τους με αλλεπάλληλα χειρουργεία.

