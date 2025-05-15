Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η διαδικασία των αγορεύσεων των συνηγόρων στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.

Η εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή της, η οποία διήρκησε δύο ημέρες, έχει προτείνει την ενοχή των 12 από τους 21 συνολικά κατηγορούμενους, ανάμεσά τους οι Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθαιόπουλος, Ιωάννης Φωστιέρης, Χρήστος Γκολφίνος, η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, αλλά και ο δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κρίνει από την αρχή την υπόθεση για όλους τους κατηγορούμενους, μετά την έφεση που άσκησε η Εισαγγελία κατά της πρωτόδικης απόφασης. Οι κατηγορίες που βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους κατηγορούμενους, τότε επιτελικούς των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, αφορούν 102 ανθρωποκτονίες από αμέλεια και 32 σωματικές βλάβες από αμέλεια σχετικά με τους τραυματίες, επιζώντες της καταστροφής οι οποίοι παρίστανται στη δίκη.

Οι δικαστές έχουν μπροστά τους υλικό δεκάδων χιλιάδων σελίδων, με σωρεία στοιχείων, επιστημονικών δεδομένων, μαρτυρικών καταθέσεων που καταγράφηκαν στη δίκη αλλά και τους ισχυρισμούς που προβάλουν οι κατηγορούμενοι για να αποφανθούν τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πυρκαγιά ώστε να αφήσει πίσω της συνολικά 104 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.